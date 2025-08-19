43-jähriger Mann aus Königsbrunn wird vermisst

Er war im Gewerbegebiet unterwegs, als er zuletzt gesehen wurde. Seitdem fehlt von einem Mann aus Königsbrunn jede Spur. Vermisst wird der 43-jährige Maximilian Ruso laut Polizei seit Montagvormittag. Die Beamten suchen bereits nach dem Mann und bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 43-jährige Maximilian Ruso wird in Königsbrunn vermisst. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Ruso wurde zuletzt am Montagvormittag im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn gesehen. Seitdem wird der Mann vermisst. Der Polizei ist nicht bekannt, wo er sich aufhalten könnte.

1,93 Meter groß, kräftig gebaut: So sieht der vermisste Königsbrunner aus

Eine Beschreibung von Maximilian Ruso:

193 Zentimeter groß, kräftig gebaut, hat dunkle, leicht gelockte Haare und einen Dreitagebart sowie ein markantes Kinn

Trägt vermutlich eine blaue, kurze Jeanshose und ein hellgraues Hemd

Er ist unterwegs mit einem silbernen Mercedes-Benz, E-Klasse, Baujahr 2004, Kennzeichen A-L1046

Das Foto des Vermissten ist laut Polizei nicht mehr aktuell, da er mittlerweile keinen Oberlippenbart mehr tragen dürfte, sondern einen Dreitagebart

Zeugen, die Maximilian Ruso seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefonnummer 08234/96060 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. (mjk)