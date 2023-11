70-Jähriger demoliert Auto und fährt weiter

Am Donnerstag kam es um 14.10 Uhr in der Donauwörther Straße in Königsbrunn auf Höhe der Hausnummer 20 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein etwa 70-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad die Donauwörther Straße in Richtung Augsburger Straße entlang. Dabei übersah er ein am Straßenrand parkendes Auto und fuhr gegen das Heck des blauen Mazda. Der unbekannte Fahrradfahrer richtete sich wieder auf und fuhr einfach davon, ohne seine Beteiligung am Unfall anzugeben. Am Mazda wurde die Heckscheibe komplett zerstört und ging zu Bruch, zudem entstand eine Delle am Heck. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 4500 Euro.

Beim Fahrradfahrer soll es sich um einen etwa 70-jährigen Mann mit Schirmmütze, schwarzer Jacke und blauer Jeans handeln, er soll auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Ob er Verletzungen erlitten hat, ist unbekannt. Wer etwas beobachtet hat oder anderweitig Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter Telefon 08234/96060 zu melden. (AZ)