Königsbrunn

06:00 Uhr

71-Jähriger nach SEK-Einsatz im BKH: Warum nahm er die Medikamente nicht?

Plus Der Mann, der den SEK-Einsatz in Königsbrunn ausgelöst hat, wird nun im Bezirkskrankenhaus behandelt. Dabei wird auch geklärt, ob er wieder auf freien Fuß darf.

Von Adrian Bauer

Der große Polizeieinsatz am Montagabend in Königsbrunn war für viele Menschen ein Schock: Ein 71-Jähriger hatte sich in seiner Wohnung verschanzt und Polizisten bedroht. Weil mit ihm kein vernünftiges Gespräch möglich war, sperrte die Polizei das Umfeld des Wohnhauses in der Augsburger Straße weiträumig ab, ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den Mann schließlich. Wie sich herausstellte, hatte der psychisch Kranke seine Medikamente nicht genommen. Damit ist der Königsbrunner aber bei Weitem nicht alleine, sagt Professor Alkomiet Hasan, ärztlicher Direktor der Bezirkskliniken in Schwaben und Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen