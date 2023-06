Ab Montag wird Kreuzungsbereich zur Marktstraße gesperrt

Baufortschritt in der Königsbrunner Innenstadt: Nun wird der Kreuzungsbereich zur Marktstraße gesperrt. Weiter bestehen bleibt die Einbahnregelung südlich der Kreuzung.

Die Schilder stehen bereits, aber sie gelten erst ab Montag, 12. Juni: Ab dann gibt es zwischen Bürgermeister-Wohlfarth-Straße und Marktstraße wegen der Bauarbeiten zur Zentrumsumgestaltung keine Durchfahrt mehr. Diese Sperrung gelte voraussichtlich bis Ende November 2023, teilt die Stadt Königsbrunn mit.

Im Norden werde der Verkehr vom Kreisverkehr Königsallee über die Raiffeisenstraße, Egerländer Straße, Karwendelstraße und Rathausstraße umgeleitet. Wegen der Sperrung, die eigentlich für Ende Mai vorgesehen war, gebe es auch Änderungen im Busverkehr. Der Marktplatz und das neue Bürgerservicezentrum müssten zudem in dieser Zeit von hinten über die Von-Eichendorff-Straße und Marktstraße angefahren werden, heißt es in einer Mitteilung.

Sparkassen-Parkplatz weiterhin über Marktstraße erreichbar

Die Zufahrt zum Sparkassen-Parkplatz bleibe über die Marktstraße weiterhin möglich. Lediglich am Dienstag, 13. Juni, werde im Kreuzungsbereich der Asphalt abgebrochen, weswegen der Parkplatz am Vormittag für etwa zwei Stunden nicht erreichbar sein werde. Die nördliche Ausfahrt vom Sparkassen-Parkplatz auf die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße bleibt laut Aussagen der Stadt Königsbrunn ebenfalls offen. Für Fußgänger blieben Sparkasse, Geldautomaten und Ärztehaus von der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße aus weiterhin erreichbar.

Für den Baustellenbereich südlich der Kreuzung zur Marktstraße gelte weiterhin die Einbahnstraßenregelung von Norden her: Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ist zwischen der Einmündung der Marktstraße und der Heimgartenstraße beziehungsweise der Durchfahrt bei den Arkaden derzeit eine Einbahnstraße Richtung Süden. Der Auto- und Fahrradverkehr wird weiterhin auf der 3,5 Meter breiten Fahrgasse geführt, die auf dem bisherigen westlichen Geh- und Radweg eingerichtet wurde. Firmen, Geschäfte und Gastronomie in dem gesamten Bereich blieben ebenfalls geöffnet.

Änderung im Busverkehr durch die Sperrung

Durch die der Sperrung gibt es auch Änderungen im Busverkehr, teilt der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund (AVV) mit. So kommt es bei den AVV-Stadtbuslinien 810, 820, 830 sowie den AVV-Regionalbuslinien 100, 739 und der AVV-Nachtbuslinie 798 zu Änderungen der Fahrzeiten. Die Fahrgäste werden gebeten, sich über die Aushänge an den Haltestellen, online unter www.avv-augsburg.de oder in der App "mein AVV" zu informieren. Persönliche Auskunft gibt das swa-Kundencenter am Königsplatz.

An der Haltestelle „Königsbrunn, Zentrum“ können dem AVV zufolge außerdem die Bussteige F und G während der Baumaßnahme nicht angefahren werden. Die AVV-Regionalbuslinien 730 und 731 fahren deshalb von Bussteig A, die AVV-Regionalbuslinie 739 fährt in beiden Fahrtrichtungen ebenfalls von Bussteig A und die AVV-Regionalbuslinie 100 in beiden Fahrtrichtungen von Bussteig B ab. Zur Anpassung an den Nachtbusfahrplan der swa entfallen auf der AVV-Nachtbuslinie 798 ab 12. Juni ebenfalls alle Fahrten in den Nächten von Donnerstag auf Freitag. (AZ)