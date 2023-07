Königsbrunn

vor 32 Min.

Abi-Feier Gymnasium Königsbrunn: "Abicetamol - Der Schmerz hat ein Ende"

Insgesamt 105 Schülerinnen und Schüler erhielten am Gymnasium Königsbrunn ihr Abiturzeugnis.

Plus Als schmerzhaft hatten einige Abiturienten ihren Weg zum Abitur empfunden. Das brachte das Motto deutlich zum Ausdruck. Königsbrunns Bürgermeister fragte nach.

Von Elmar Knöchel

Genau 105 Abiturientinnen und Abiturienten haben am Freitag aus den Händen von Schulleiter Volker Täufer ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Der Jahrgangsschnitt lag bei 2,34. Einmal gab es die Note 1,0. Felix Hartmann aus Königsbrunn hatte die Traumnote erreicht.

Zuvor hatte Schulleiter Täufer seinen nun ehemaligen Schülern noch etwas mit auf den Weg gegeben: "Der Schulabschluss ist ein Schritt auf dem Weg erwachsen zu werden." Er sagte dazu, dass das Erwachsenwerden nicht von heute auf morgen passiere. Vielmehr sei es ein Prozess. Dazu gehöre zuerst einmal das Streben nach Wissen und Bildung, um dann im späteren Leben seine erworbenen Fähigkeiten anwenden zu können. Egal, ob in der Schule, bei einer Lehre oder auf der Universität. Nach dem ersten Schritt, dem Schulabschluss, folge ein weiterer. Es komme jetzt darauf an, Verantwortung zu übernehmen. Für sich und auch für andere. Selbstverständlich gehöre dazu, die Konsequenzen für sein eigenes Handeln zu akzeptieren. Es ginge darum, selbstständig zu werden. Dabei habe sich der zeitliche Rahmen im Gegensatz zu früheren Generationen deutlich verschoben. Das läge an längeren Ausbildungszeiten und einer höheren Lebenserwartung. Aber auch gesellschaftliche Faktoren würden dazu beitragen, dass es heutzutage länger dauere mit der Selbstständigkeit. Hohe Mieten und das komplexere Umfeld würden ihr Übriges tun, sagte der Schulleiter.

