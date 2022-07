Absolventen der Realschule bekommen viele gute Ratschläge

89 Jugendliche haben an der Realschule Königsbrunn die Mittlere Reife erworben. Bei der Schlussfeier bekommen sie viele hilfreiche Tipps für ihren Start ins Berufsleben.

„Der diesjährige Abschlussjahrgang musste Besonderes leisten, um ans Ziel zu kommen. Corona, Schulschließungen, Distanzunterricht, Maskenpflicht - nach diesen letzten drei Jahren hat die Zeugnisübergabe einen besonders festlichen Rahmen verdient“, sagte Stefanie Link, Mitglied der Schulleitung der Via-Claudia-Realschule in ihrer Begrüßung der Gäste. Diesen Rahmen boten die Singoldhalle in Bobingen, die Ehrengäste und die Musik der Schulband, die Hits wie „Back to Black“ oder „Havana“ interpretierte, sowie die vier „Swinging Teachers“, die mit vierstimmigem Gesang beeindruckten.

Stellvertretender Landrat Hubert Kraus wies in seinem Grußwort die Jugendlichen darauf hin, dass sie in der Corona-Zeit Offenheit für Neues bewiesen haben. Diese Fähigkeit werde auch in Zukunft gebraucht, denn nicht immer ließen sich Ziele auf direktem Wege erreichen. „Umwege weiten oft den Blick für das große Ganze. Daher, trotz aller Probleme unserer Zeit: Seid selbstbewusst, mutig, seid zuversichtlich!“, schloss Kraus.

Viele gute Ratschläge für Absolventen der Realschule Königsbrunn

Bürgermeister Franz Feigl nannte einen Grund für Zuversicht: „Jahr für Jahr gehen zurzeit weit mehr Menschen in den Ruhestand als neu ins Berufsleben eintreten. Deshalb erleben wir einen Mangel an Fachkräften. Wir brauchen jeden und jede von euch.“ Er riet dazu, vor einer Berufsentscheidung die eigenen Vorlieben und Fähigkeiten auszuloten, denn wenn die Arbeit, der man die meiste Zeit des Lebens nachgehe, nicht zum eigenen Naturell passe, stelle sich kein Erfolg ein. „Dabei ist mit Erfolg nicht Geld gemeint, sondern der Respekt eurer Mitmenschen“, sagte Feigl. Auch Armin Schlecht, der Vorsitzende des Elternbeirats, hob darauf ab, dass es zwar für viele Schwerstarbeit sei, herauszufinden was man möchte. Der Aufwand lohne sich aber.

Emre Gürbüz, Schülersprecher der Schule und Bezirksschülersprecher für die Realschulen in Schwaben, rief den Besuchern zu: „Ihr habt es geschafft! Die Schüler haben den Stress geschafft, die Eltern haben den Stress mit ihren gestressten Kindern geschafft, und die Lehrkräfte haben den Stress mit den gestressten Schülern und den gestressten Eltern geschafft.“ Er dankte den Eltern, die mitgebangt, mitgelitten und sich mitgefreut haben. Seinen Mitschülern riet er: „Ihr habt nur ein Leben, vergeudet es nicht mit einer Arbeit, die nicht zu euch passt oder mit Leuten, die euch nicht guttun! Jetzt könnt ihr sein, wer ihr sein wollt. Macht was aus euch!“

89 Jugendliche haben ihren Abschluss an der Realschule Königsbrunn geschafft

In Vertretung des erkrankten Schulleiters Peter Schwarz gab Konrektor Harald Dehner bekannt, dass 89 Schülerinnen und Schüler die Mittlere Reife bestanden haben mit einem beachtlichen Notendurchschnitt über alle Fächer hinweg von 2,57. Zehn erreichten einen Notenschnitt mit einer Eins vor dem Komma. Bei Helena Hahn, Ilka Erben, Noah Leitschuh und Nicole Reinhard lag der Schnitt sogar unter 1,5.

Dehner gab zu bedenken, dass die Noten, die in den Zeugnissen stehen, sehr unterschiedliche Bedeutungen haben können. Wer mit guten Bedingungen an den Start gegangen sei, müsse für dieselbe Note weniger Leistung erbringen als jemand, dem viele Hindernisse im Weg lagen. Daher könne nur jeder selbst die eigene Leistung richtig beurteilen. Schließlich kamen die Absolventinnen und Absolventen klassenweise auf die Bühne, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen.