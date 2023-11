Königsbrunn

06:18 Uhr

Abwärme statt Erdgas? Energieverbrauch der Eishalle soll sinken

In dem großen Gebäude mit dem weißen Dach, der Eishalle in Königsbrunn, soll bald weniger Erdgas verbraucht werden.

Plus Königsbrunn will die Eishalle unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen. Für die Energiewende schließt sich die Stadt außerdem mit anderen Orten zusammen.

Energie bleibt ein Dauerthema in den Städten und Gemeinden des Landkreises Augsburg. Unausweichlich sind Anpassungen in Königsbrunn, schließlich hat die Stadt mit der Eishalle einen Ort, an dem die jährlichen Kosten in diesem Bereich ins Sechsstellige gehen. In Zukunft sollen sie deutlich sinken, unter anderem durch eine effiziente Nutzung der Abwärme.

Die war im Stadtrat Thema. Früher waren die ehemalige Königstherme und Eishalle energetisch eng vernetzt. Fortan soll die Halle Teil des Energiekonzepts für das Königsbrunner Forum sein. Optionen hat der Stadtrat bereits im Juli diskutiert. Bürgermeister Franz Feigl (CSU) sagte damals: "Die Eisarena können wir energetisch sinnvoller nutzen, sodass wir nur noch einen Bruchteil der Kosten von 200.000 bis 300.000 Euro im Jahr haben." Einen Teil zu dieser sinnvollen Nutzung soll die Abwärme beitragen, die jährlich bei 870.000 Kilowattstunden liegt.

