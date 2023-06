Abwechslungsreiches Turnier auf Gut Fohlenhof

Einiges geboten war beim Reitturnier auf Gut Fohlenhof in Königsbrunn.

Die rund 600 Zuschauer wussten das abwechslungsreiche Programm an den vier Tagen sehr zu schätzen. Züchter kamen dabei ebenso auf ihre Kosten wie Familien, die ihren Kindern Pferde „ganz nah“ zeigen wollten.

Besonders interessant erwiesen sich wieder die beiden Qualifikationsprüfungen zu den HKM Bundeschampionaten, bei denen sich schließlich alle Qualifizierten der Bundesrepublik in Warendorf messen werden. Die „Fahrkarte“ konnten die Reiter mit einer Runde lösen, die mit der Wertnote 8,0 und besser belohnt wurde. Bei den Fünfjährigen hatten sich nur wenige dieser Herausforderung gestellt, doch zwei Paare erhielten das begehrte Ticket: Luis Frey von der PSV Altomünster-Indersdorf auf Neugschwents Diabolo mit der Wertnote 8,4 und der Franke Christian Brühl auf Agency (8,0). Bei den Sechsjährigen war der „Andrang“ größer, schließlich hatten die Reiter ja schon ein Jahr länger in die Ausbildung investiert. Wolfgang Puschaks (RV Augsburg-West) Pferde Checkmate (Wertnote 8,6) und Uniqua (8,4) schnappten sich Gold und Silber. In dieser Prüfung lösten insgesamt sieben Pferde das Ticket für Warendorf.

Den spannenden Abschluss dieses Turniers bildete traditionsgemäß die letzte Prüfung, der Große Preis der WWK Versicherung. Das S** über 1,45 Meter mit dem alles entscheidenden Stechen vor einer eindrucksvollen Zuschauerkulisse fesselte Reiter und Zuschauer gleichermaßen. Schließlich absolvierten fünf Paare den Parcours fehlerfrei. Das Stechen war an Spannung kaum zu überbieten: Geht es noch schneller? Bleibt die Reiterin fehlerfrei? Schließlich gelang es Stefanie Paul aus Altusried mit Cheeky Charly, einem zehnjährigen Braunen, ihre Konkurrenten als erste Starterin so unter Druck zu setzen, dass es wirklich spannend war. Der Schwäbische Meister von letzter Woche, Edwin Schmuck (Illertissen), blieb knapp hinter ihr, ebenso Richard Gardner aus Friedberg. (AZ)

