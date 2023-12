Adventskonzert der Königsbrunner Trachtler läutet stade Zeit ein

Ruhige Menuette, passend zur Jahreszeit, gaben Musikerinnen und Musiker in Königsbrunn zum Besten.

Die Königsbrunner Trachtler brachten mit ihrem Adventskonzert die ersehnte Ruhe in die stade Zeit. Die Veranstaltung des Heimat- und Volkstachtenvereins „D’Lechauer“ ist seit vielen Jahren Tradition. Die Trachtler läuten am ersten Advent mit ihrem Konzert in der Kirche „Maria unterm Kreuz“ die „stade“ Adventszeit ein.

Mit ruhigen Menuetten und Weisen der Feichtecker Musi und der Volksmusikgruppe konnten die Zuhörer zur Ruhe kommen. Neben den Gruppen des Vereins waren der Kirchenchor St. Ulrich und die Bläser des Blasorchesters Königsbrunn ins Programm eingebunden. Nachdenklichkeit brachte Alexandra Oppenländer mit ihren Geschichten „A undankbars Kind“ und „Warum feiern wir Weihnachten?“. Gefühlvoll gesungene Lieder gab es vom Christian Dreig’sang. Die Geschichten von Diakon Daniel Esch rundeten das knapp neunzig-minütige Programm ab.

Nach dem Segen und einem gemeinsamen „Vaterunser“ sangen alle „Tochter Zion“. Wie immer war der Eintritt in das Konzert kostenlos, die Besucher wurden stattdessen um Spenden für den Königsbrunner Hospizverein Christrose gebeten. Zum Abschluss gab es für alle Besucher und Mitwirkende im Kirchenvorraum ein Glas Glühwein. Mit Freude konnten Volksmusikwartin Gabriele Straßner und ihr Sohn Daniel heuer 700 Euro an Sigrid Pforr, Vorsitzende des Hospizverein Christrose, übergeben. (AZ)