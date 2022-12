Königsbrunner ärgern sich über viele abgestellte Wohnmobile

Während der Corona-Zeit haben viele Menschen Geld in ihr persönliches Urlaubsdomizil auf Rädern investiert. Nun parken die Wohnmobile Wohnstraßen zu. Dürfen sie das?

Parkplätze sind in vielen Wohnstraßen Königsbrunns schon seit Jahren Mangelware. Während der Corona-Zeit kamen noch weitere Konkurrenten für die Stellflächen an den Straßen hinzu: Denn in Zeit geschlossener Hotels investierten viele Menschen ihr Geld in ihren persönlichen fahrbaren Urlaubsort und kauften sich ein Wohnmobil. Das führt immer wieder zu Ärger und Konflikten mit Anwohnern. Derzeit ärgern sich Menschen über die Verhältnisse in der Nördlinger Straße in Königsbrunn.

Dort stehen in Spitzenzeiten bis zu zehn Wohnmobilen am Rand der Wohnstraße, hinzu kommt der Kleinbus eines Fahrservice. "Es sind nicht einmal alles Anwohner der Nördlinger Straße, die hier parken. Einige stellen ihr Wohnmobil hier ab und laufen dann nach Hause", sagt Harald Bauer, einer der erbosten Anwohner. Dies sei nicht nur ärgerlich, weil dadurch die ortsansässigen Bürgerinnen und Bürger und ihre Gäste weniger Stellplätze zur Verfügung haben, es habe auch bereits Unfälle wegen der parkenden Großfahrzeuge gegeben. Diese blockieren Sichtachsen an Grundstücks- und Garagenhofausfahrten, und wenn ein Verkehrsteilnehmender auf der Straße nicht aufpasst, ist es schnell passiert. Zwei Unfälle habe es in den vergangenen Monaten bereits gegeben, sagt Bauer.

In Königsbrunn gibt es in vielen Wohnstraßen kaum freie Parkplätze

Er hat sich bereits an die Stadt gewandt und um Hilfe bei der Problematik gebeten. Denn die Nördlinger Straße und auch andere Wohnstraßen im "Städteviertel" haben auch ohne die Wohnmobile bereits ein Parkproblem. Bei Bürgerversammlungen wurde in den vergangenen Jahren mehrfach angesprochen, dass die alten Fertigteilgaragen in der Bungalowsiedlung mittlerweile zu klein sind für moderne SUV. Das führte bereits zu zunehmendem Parkdruck auf den öffentlichen Raum.

Doch bei der Stadtverwaltung kann man zu der Problematik derzeit nur mit den Schultern zucken. Laut Gesetz gelten die Wohnmobile als ganz normale Autos. Die Anmeldung und Besteuerung läuft nach denselben Richtlinien, wie bei Autos, also gelten für sie auch dieselben Richtlinien. Bedeutet: Die Besitzerinnen und Besitzer können sie genauso am Straßenrand abstellen wie einen normalen Wagen. Die Stadt hat keinerlei Handhabe dagegen.

Wohnwagen müssen alle zwei Wochen umgeparkt werden

Das gilt zumindest, wenn die Wohnmobile nicht mehr als 7,5 Tonnen auf die Waage bringen. Schwerere Fahrzeuge werden wie Lastwagen behandelt und dürfen zwischen 22 und 6 Uhr überhaupt nicht in Wohngebieten geparkt werden. Ein weiterer Sonderfall sind Wohnwagen: Sie gelten als Anhänger und dürfen nur zwei Wochen am Stück an einer Stelle abgestellt werden.

Für Wohnmobile gebe es eine solche Regelung nicht, bestätigt auch Polizeihauptkommissar Wolfgang Feigl, der bei der Polizeiinspektion in Bobingen für die Verkehrsthemen zuständig ist: "Hier gibt es momentan keine speziellen Regelungen, diese müssten vom Gesetzgeber aus Berlin kommen." Das bedeutet: Selbst wenn eine Kommune wollte, könnte sie keine Schilder aufstellen, die das Parken von Wohnmobilen in bestimmten Bereichen unterbindet. Denn solche Schilder gibt es einfach nicht.

Korrekt abgestellte Wohnmobile werden bei Unfällen nicht erfasst

Die Polizei kennt verschiedene Stellen im Zuständigkeitsbereich, in denen der Parkdruck durch Wohnmobile verstärkt wird. Ob dies zu vermehrten Unfällen führt, kann Wolfgang Feigl aber nicht bestätigen: "Sicherlich behindern Wohnmobile aufgrund ihrer Größe die Sicht. Wenn die Fahrzeuge aber korrekt abgestellt sind, werden sie im Unfallbericht nicht erfasst." Korrekt abgestellt sind sie, wenn sie nicht vor einem abgesenkten Bordstein stehen und keine Engstellen in der Fahrbahn schaffen.

Bei Ausfahrten aus Garagenhöfen oder von Grundstücken gibt es auch keine Abstandsregeln für parkende Fahrzeuge, solange der abgesenkte Teil des Bordsteins frei bleibt. "Dies gilt nur bei Straßen, wo beispielsweise fünf Meter Abstand zur Einmündung eingehalten werden muss", sagt Feigl. Bei den Ein- und Ausfahrten müssen die Autofahrer selbst für ihre Sicherheit und das Vermeiden von Unfällen sorgen: "Sollte es gar nicht anders gehen, muss man jemanden bitten, einen einzuweisen."