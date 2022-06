Königsbrunn

vor 17 Min.

Bei Zivilklage gelogen? Streit um Straßenbahn-Linie 3 landet vor Gericht

Plus 187.500 Euro wollte ein Mann aus Königsbrunn zurück, weil in der Nähe seines Hauses die Straßenbahnlinie gebaut wurde. Weil er gelogen haben soll, gab es einen Prozess.

Von Michael Siegel

Vor dem Strafgericht lief es jetzt wunschgemäß für einen 61-jährigen Angeklagten, der Ärger mit der Straßenbahnlinie 3 in Königsbrunn hat. Weil der Mann in einem vorangegangenen Verfahren vor dem Zivil-Landgericht gelogen haben soll, musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Der Angeklagte hatte 2019 versucht, für sein 2009 gekauftes Haus, das direkt an der neu gebauten Straßenbahnlinie 3 in Königsbrunn liegt, 187.500 Euro zurückzuerstreiten. Bei der zuständigen Bau-Kammer hatte der 61-Jährige Klage gegen die "Gesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung der Stadt Königsbrunn mbH" (GWG) eingereicht. Von dieser hatte er im Jahr 2009 ein Haus in der Ammerseestraße gekauft. Die Straßenbahnlinie gab es damals noch nicht. Als sich der Bau der Straßenbahnlinie 3 konkretisierte, zog der Angeklagte 2019 vor die Zivilkammer des Augsburger Landgerichts, um insgesamt 187.500 Euro an Wertminderung von der GWG zurückzuerhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .