Aggressive Autofahrerin geht nach Unfall auf Einsatzkräfte los

Eine Autofahrerin hat in Königsbrunn eine Verkehrsinsel gerammt und fährt davon. Als Polizei und Rettungsdienst sie ausfindig machen, rastet die Frau aus.

Eine Frau hat in Königsbrunn erst Unfallflucht begangen und dann auch noch Einsatzkräfte angegriffen. Wie die Polizei berichtet, hatte die 26-Jährige am Mittwoch um 17.55 Uhr beim Abbiegen von der Bobinger Straße in die Heinkelstraße im Gewerbegebiet Süd die Verkehrsinsel über- und ein Verkehrsschild umgefahren. Sie fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Aufprall hatte sich aber ein Autokennzeichen gelöst und war am Unfallort liegen geblieben.

Die Besatzung eines Streifenwagens konnte also die Halteradresse leicht ausfindig machen. Dort angekommen fanden sie auch das Auto mit den Unfallspuren. Zeugen hatten die Frau als Unfallfahrerin beschrieben. Laut Polizeibericht roch die Frau nach Alkohol, einen Atemtest lehnte sie aber ab. Als die Beamten ihr eröffneten, dass sie mit zur Blutentnahme müsse, wurde die Frau aggressiv. Sie wehrte sich mit aller Kraft, spuckte nach den Polizisten und stieß Beleidigungen und Drohungen aus. Ihre Wut richtete sich auch gegen Sanitäter, die die Polizisten hinzugerufen hatten, weil die Unfallfahrerin über Schmerzen im Bein klagte. Als die Rettungskräfte sich das ansehen wollten, trat die Frau nach ihnen und versuchte ebenfalls, sie anzuspucken.

Drei Polizisten trugen Kratzwunden im Gesicht davon, waren aber weiter einsatzfähig. Nach dem Ende des Einsatzes übergaben die Beamten die Frau in die Obhut ihres Freundes, sodass sie nicht in Arrest musste. (AZ)