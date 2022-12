Königsbrunn

vor 18 Min.

Ahmet aus Königsbrunn: erst ohne Deutschkenntnisse, dann ein Stipendium

Plus Die Start-Stiftung fördert Schüler und Schülerinnen mit Einwanderungsgeschichte wie Ahmet aus Königsbrunn. Er kam erst vor vier Jahren nach Deutschland.

Von Paula Binz

Vor vier Jahren konnte Ahmet noch kein einziges Wort Deutsch. Seitdem hat sich viel im Leben des 16-Jährigen geändert: Aufgewachsen ist Ahmet Yilmaz in der Türkei, zuletzt wohnte er mit seiner Familie in Istanbul. Doch für seine Eltern, die beide als Lehrer arbeiteten, wurde die politische Situation in ihrem Heimatland immer gefährlicher. Daher floh die Familie zuerst nach Augsburg und lebt nun in Königsbrunn. Jeden Tag arbeitet Ahmed mit viel Ehrgeiz an seinem Deutsch und an seinen schulischen Leistungen. Dafür wurde der 16-Jährige nun mit einem besonderen Stipendium belohnt.

