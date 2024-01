Als Archivarin sortiert sie die Vergangenheit und plant für die Zukunft

Dr. Diana Egermann-Krebs leitet seit dem Sommer das Stadtarchiv Königsbrunn. Sie will Quellen der Stadtgeschichte für alle Bürger zugänglich machen.

Für ihre neue Aufgabe als Archivarin der Stadt Königsbrunn ist Dr. Diana Egermann-Krebs nicht nur durch Studium und langjährige Tätigkeit an der Universität Augsburg qualifiziert, sondern auch durch Prägungen aus Kindheit und Schulzeit. Ihre Oma habe Grußkarten immer in Sütterlin-Schrift geschickt, erzählt sie, dadurch lernte sie diese Form der altdeutschen Schrift zu lesen. So hat sie jetzt wenig Probleme, alte handschriftlichen Dokumente zu entziffern – etwa die Berichte aus den 1850er-Jahren über Kontrollen in Königsbrunner Gasthäusern und Geschäften, die gerade in ihrem Büro liegen. Und schon im Geschichtsunterricht fand sie es spannend, ein Dokument in seine historischen Zusammenhänge einzuordnen. Auch das ist jetzt eine ihrer Aufgaben als Stadtarchivarin – eine von vielen.

Susanne Lorenz, die bisherige Stadtarchivarin, war im vergangenen Mai nach München gewechselt, in die Registratur und Poststelle des Landtags. Sie hatte dort schon in den 1990er-Jahren gearbeitet und sich nun erfolgreich um die freigewordene Leitungsstelle beworben. Ins Königsbrunner Stadtarchiv rückte dann Mitte Juli Dr. Diana Egermann-Krebs (45) nach. Aufgewachsen im Raum Kaufbeuren, hat sie an der Universität Augsburg Geschichte der Frühen Neuzeit sowie Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte und Volkskunde studiert. Nach ihrer Doktorarbeit über Jacob Fugger-Babenhausen (1542-1598) wirkte sie von 2013 bis 2022 als Akademische Rätin am Augsburger Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde.

„Volkskunde befasst sich mit dem Alltag der Menschen, damit man ihre Handlungen nachvollziehen kann“, erläutert Diana Egermann-Krebs. „Die Kombination von Volkskunde und Geschichte passt sehr gut für mich, beides ist ja in der Stadtgeschichte wunderbar vertreten.“ Das war ein wesentlicher Grund dafür, warum sich die dreifache Mutter, die seit 2011 mit ihrer Familie in Bobingen lebt, für die Archivstelle der Stadt Königsbrunn beworben hat.

Das Archiv in Königsbrunn ist wieder dem Kulturbüro zugeordnet

Mit dem personellen Wechsel wurde das Archiv innerhalb der Stadtverwaltung wieder dem Kulturbüro zugeordnet, nachdem es mehrere Jahre dem Hauptamt angegliedert war. Beide Zuordnungen machen Sinn, stehen aber für unterschiedliche Schwerpunkte, führt Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek aus. Ein Archiv zu führen sei Pflichtaufgabe einer Kommune, der geordnete Übergang von Akten aus der Verwaltung sei ein wichtiger Teil davon. Rebecca Ribarek sieht das Stadtarchiv allerdings auch wesentlich als eine Institution für die Bürger. „Jeder Bürger, der sich dafür interessiert, soll einen möglichst niederschwelligen Zugang zum Archiv und damit zur Geschichte seiner Stadt haben.“ Als großes Ziel nennt sie ein frei verfügbares digitales Bildarchiv der Stadt. Doch bevor das realisiert werden kann, steht als „erste Etappe“ erst mal ein komplettes Verzeichnis der Inhalte an.

Alte Dokumente müssen auch gründlich gesäubert werden. Foto: Hermann Schmid

Seit ihrem Start ist Diana Egermann-Krebs – unter anderem – damit beschäftigt, einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Stadtarchivs zu gewinnen. Gleichzeitig entwickelt sie eine neue „Tektonik“, eine neue Struktur für die Bestände, um so den Zugriff auf Dokumente zu erleichtern. Dafür wird eine neue Archiv-Software eingeführt. Bei ihrer Durchsicht mustert sie auch manches aus, um wieder mehr Platz in den Regalen zu schaffen. „Die Reichsgesetzblätter, als Beispiel, die braucht es nicht in unserem Stadtarchiv.“

Einher mit dem Überblick geht auch eher handfeste Arbeit mit den Archivbeständen – darauf lassen Umzugskartons, ein Sackkarren und ein schwerer Staubsauger „mit Hepa-Filter“ im großen Büro von Diana Egermann-Krebs schließen. Zu ihren aktuellen Aufgaben gehört auch, Unterlagen zu sortieren und zu reinigen. Dann kommen Plastikfolien und Metallteile weg und Verschmutzungen werden entfernt mit einer Art Radiergummi aus Naturkautschuk, „der nimmt den Abrieb gleich auf“. Zuletzt werden die Blätter auch noch abgesaugt.

Digitale Dokumente sind neue Herausforderung für Archivwesen

Neben alten handschriftlichen oder gedruckten Unterlagen muss sich Diana Egermann-Krebs aber auch schon mit aktuellen digitalen Dokumenten aus der Stadtverwaltung befassen. Die stellen überall eine neue Herausforderung für das Archivwesen dar. Deshalb sei es wichtig, schon jetzt mit den Chefs der Verwaltung und den Computer-Spezialisten im Rathaus dafür Lösungen abzuklären.

Und immer wieder landen auch neue „alte Archivalien“ auf ihrem Schreibtisch. Etwa ein Plakat für die Gautsch von 1968, das im Stadtarchiv Augsburg aussortiert wurde, oder Dokumente, die im Lechfeld-Museum entdeckt wurden, oder Unterlagen von Vereinen oder Privatleuten. Ein Stadtarchiv, so Diana Egermann-Krebs, enthalte ja nicht nur die Akten der Verwaltung, sondern auch Sammlungen von Bürgern und Vereinen. Es freue sie, dass vor Kurzem der Motorsportclub MAC Unterlagen anbot. Sie habe dann allerdings zu prüfen, was davon „archivwürdig“ sei. Etwa Dokumente, die das Vereinsleben kompakt darstellen. Eine Sammlung von Zeitungsartikeln eher nicht. Großes Interesse hat sie dagegen an privaten Dokumenten, etwa Fotos. Die könnten auch leihweise zur Digitalisierung überlassen werden, sagt sie.

Ihr Ziel, das Stadtarchiv künftig besser für alle interessierten Bürger nutzbar zu machen, wollen Rebecca Ribarek und Diana Egermann-Krebs auch mit einer neuen Ausrichtung der Veranstaltung „Königsbrunner Archiv-Herbst“ befördern. Der soll künftig städtische Themen und Materialien präsentieren – die Vorträge werden wenn möglich ergänzt durch Ausstellungen im Rathaus. Auch diese Projekte laufen bei Diana Egermann-Krebs im Hinterkopf schon mit, wenn sie derzeit die Bestände des Stadtarchivs bearbeitet und für sich und die Bürger erschließt.