vor 16 Min.

Als Diakon in Südkorea: "Der Auftrag ist ein Abenteuer"

Diakon Edgar Krumpen Diakon Edgar Krumpen lebt und arbeitet in Südkorea. Nun war er zu Besuch in der Heimat.

Plus Der ehemalige Königsbrunner Edgar Krumpen leitet für fünf Jahre die deutschsprachige katholische Gemeinde in Südkorea. Er berichtet über sein erstes Jahr im Ausland.

Von Jana Korczikowski

Für einen Auslandsauftrag ist Diakon Dr. Edgar Krumpen freiwillig nach Südkorea gezogen. So wurden er und seine Frau im 8000 Kilometer entfernten Staat aufgenommen.

Seit Ende August vergangenen Jahres betreut Krumpen die deutschsprachige katholische Gemeinde in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Der Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz geht bis 2027, für die fünf Jahre wird er vom Dienst im Bistum Augsburg freigestellt. Dort war er zuletzt als Fachbereichsleiter der Notfallseelsorge tätig. An seiner Seite ist dabei immer Ehefrau Christine. "Wir sind seit über 30 Jahren verheiratet. Letztlich war klar, wenn es weggeht, dann wird sie mich begleiten", sagt der 57-Jährige. In Deutschland arbeitete Christine Krumpen als Rehabilitationslehrerin für Blinde und Sehbehinderte. "In Seoul ist meine Frau ehrenamtlich in der Gemeinde aktiv und übernimmt dort vielfältige Aufgaben, zum Beispiel in der Gottesdienstgestaltung."

