Als Fremde gekommen, als Freunde gegangen: Weihnachten nicht allein

Bei der Feier „Gemeinsam nicht einsam“ kommen 25 Menschen in Königsbrunn zusammen. So bleiben sie an Weihnachten nicht allein.

Gemeinsam statt einsam: In Königsbrunn wurde über Weihnachten eine Feier für Menschen, die an Weihnachten nicht einsam sein sollten.

Gemeinsam wurde gegessen, gesungen und gespielt. Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl begrüßte die Gäste. Es sei heutzutage gar nicht einfach, aus seiner Blase herauszutreten, sich auf Andere oder Neues einzulassen, viele Menschen seien verunsichert in Bereichen, die früher selbstverständlich gewesen, so das Stadtoberhaupt. Ein Höhepunkt war der musikalische Beitrag von Pfarrer Bernd Leumann (Geige) mit Kaplan Jonas Piodo (Gitarre) und Pastoralpraktikant Josef Wagner (Klavier). Manche besuchten gemeinsam die Christmette.

Besonders an Feiertagen fühlen sich Menschen allein

Der ehemalige Geschäftsmann Rudi Dietze hatte den Stein ins Rollen gebracht. Pfarrer Bernd Leumann von der katholischen Pfarreiengemeinschaft stellte den Pfarrsaal zur Verfügung. Unterstützung gab es von Andrea Collisi, der Integrationsreferentin im Stadtrat. Beide kennen sich über das private Hilfswerk „Hand in Hand“ sowie die Hilfe für die Geflüchtete in den vergangenen zehn Jahren. Sie zögerte keinen Moment und kümmerte sich um einen entsprechenden Rahmen. Unterstützt wurden Collisi und Dietze von einem kleinen Team. Einige Sponsoren und Privatpersonen boten Essensspenden an. Ein Verein stellte seinen Transporter zur Verfügung. Auch die Stadt half.

Rudi Dietze, der eine Selbsthilfegruppe zum Thema Depression leitet, weiß um die Problematik, die es gerade an Feiertagen und besonders an Weihnachten für vereinsamte Menschen gibt. „Mir ist es ein großes Anliegen, dass diese Menschen gesehen werden, und ich bin froh, dass wir nun den Weg erstmals beschritten haben“, sagte er. Die Integrationsreferentin Andrea Collisi erlebte es als große Bestätigung, dass ganz allgemein so viel positives Echo an sie herangetragen wurde „Es zeigt mir, was ich seit Jahren schon denke: Wir müssen mehr aufeinander achten in der Gesellschaft, uns gegenseitig zuhören und nicht auseinanderdividieren lassen!“ (AZ)