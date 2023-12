Königsbrunn

vor 1 Min.

Alteingesessene Königsbrunner Metzgerei muss schließen

Plus Jahrzehntelang gehörte die Metzgerei Hell fest zum Stadtbild Königsbrunns, kommendes Jahr wird sie daraus verschwinden. Der Betreiber kritisiert die Stadt.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Geräucherte Bratwürste liegen hinter der Glasverkleidung der Theke, daneben Bärlauch in kleinen durchsichtigen Schachteln, Eier, Käse, Aufschnitt, Fleischwurst. Rechts und links daneben: gähnende Leere. Mehr als die Hälfte der Auslagefläche ist leer. Gegenüber der Theke stehen Töpfe, Messer, Schüsseln mit Zetteln, die Aufschriften tragen wie: "Stück drei Euro". Adolf Reinelt, Betreiber der Metzgerei Hell in Königsbrunn, verkauft gerade Ware und Utensilien, die er noch hat. Am Samstag, 16. Dezember, öffnet er seinen Laden am südlichen Ende der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße zum letzten Mal. Die Stadt, so der Metzgermeister, habe die kleinen Geschäfte im Stich gelassen.

Messer für fünf Euro: Ausverkauf bei der Metzgerei Hell in Königsbrunn. Foto: Marcus Merk

Die Metzgerei Hell, die seit vielen Jahrzehnten fest zum Stadtbild Königsbrunns gehörte, verschwindet zum Jahresende wohl. "Ganz schlimm. Seit 20 Jahren bin ich selbständig", sagt der 58-Jährige. Jetzt ist Schluss. Im Jahr 2016 habe er die Metzgerei der Familie Hell, die Nachfolger gesucht habe, mit seinem Neffen übernommen. Vorher habe er einen Betrieb in Klosterlechfeld gehabt. "Wir waren schon auf dem aufsteigenden Ast, hatten die schwierigen ersten zwei Jahre hinter uns", sagt Reinelt. Doch dann: Corona. Alleine mit dem Catering, für das die Aufträge ausblieben, weil keine Veranstaltungen stattfanden, seien fast 20 Prozent des Umsatzes weggebrochen. Hilfen habe er aber nicht bekommen, weil Metzgereien ja geöffnet blieben. "Das haben wir trotzdem mit einem blauen Auge überstanden", sagt Reinelt. "Dann kam der Krieg in der Ukraine und die Inflation."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen