Altes Handwerk: Er verleiht Büchern in Königsbrunn ihren besonderen Einband

Plus Seit mehr als 50 Jahren betreibt Wilhelm Miller eine Buchbinderei in Königsbrunn. Tausende Bücher hat er schon gefertigt. Worauf es dabei ankommt und wie es um Zukunft seines Handwerks steht.

Auf dem Tisch stapeln sich Buchbände, Dutzende Einbandrollen liegen im Regal. Kisten und Schachteln reihen sich aneinander, in einer Ecke liegen Papierreste. Wilhelm Miller steht inmitten dieses charmanten Chaos und klemmt einen Bogen Papier in die Maschine. "Die Seiten werden leicht gebogen und mit Leim bepinselt", sagt er. Dann wird die Heftgaze aufgebracht - ein Leinenstreifen, der alles zusammenhält. Die Seiten, den Rücken, den Einband.