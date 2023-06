Alumni-Tag beim Gymnasium Königsbrunn

Am ersten "Tag der Ehemaligen" gibt es Einblicke in das aktuelle Schulleben. Der Förderverein "Freunde des Gymnasiums Königsbrunn" feiert außerdem 25-jähriges Bestehen.

Seit über 50 Jahren bietet das Gymnasium Königsbrunn Schülerinnen und Schülern die Ausbildung zum Abitur an und für mehr als 40 Abiturjahrgänge mit über 2000 Alumni jährt sich in diesem Jahr die allgemeine Hochschulreife. Vor diesem Hintergrund hat der Verein "Freunde des Gymnasiums Königsbrunn" mit der Schulleitung ein neues Format abgestimmt, mit dem das Gymnasium Königsbrunn seine Alumni erstmals in diesem Jahr zu einem offiziellen Alumni-Tag begrüßt.

Am zweiten Samstag im Juli, heuer am 8. Juli, findet im Gymnasium von 14 bis 16.30 Uhr unter dem Motto "Homecoming – Tag der Ehemaligen“ dieser erste Alumni-Tag statt. Der Verein freut sich, mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern, den bereits im Ruhestand befindlichen Kolleginnen und Kollegen sowie den aktiven Lehrkräften ins Gespräch zu kommen, im Rahmen von Schulhausführungen Einblicke in das aktuelle Schulleben zu erhalten und den musikalischen Rahmen der Bigband des Gymnasiums Königsbrunn unter der Leitung von Petra Stahl zu genießen. Es wird auch Begrüßungsworte der Schulleitung und vom Vorstand der Freunde des Gymnasiums Königsbrunn, die im Juli ihr 25-jähriges Bestehen im Rahmen dieser Veranstaltung ebenfalls feiern, geben.

Förderverein feiert Jubiläum und über 100 mitfinanzierte Projekte

Nach der Einweihung des Gymnasiums Königsbrunn 1971 mussten erst ein paar Jahre ins Land ziehen, bis der Verein “Freunde des Gymnasiums Königsbrunn e.V.” gegründet wurde. Am 23. Juli 1998, nach nur neun Tagen an intensiven Gesprächen, wurde die Satzung beschlossen und der erste Vorstand aus den 17 Gründungsmitgliedern - bestehend aus ehemaligen Schülern, Eltern und Lehrern - gewählt. Mittlerweile hat der Verein 230 Mitglieder.

Seit seiner Gründung bereichert der Förderverein getreu seinem Motto "Miteinander mehr erreichen" intensiv die Ausbildung der Schüler am Gymnasium Königsbrunn. Bei seiner Aufgabe unterstützen ihn Mitglieder, Schüler, Lehrer und Eltern kreativ, Mitglieder, Eltern und Spender finanziell und die Lehrer zusätzlich als Paten der Projekte. Dank dieser gemeinsamen Anstrengungen konnten in den vergangenen 25 Jahren weit über 100 Projekte mit insgesamt über 200.000 Euro gefördert werden. (AZ)