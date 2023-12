Königsbrunn

Alwin Jung will Verantwortung für Zukunft und Umwelt übernehmen

Plus Senioren, Sicherheit und Sport sind nur drei von zwölf Fachgebieten der Referenten im Königsbrunner Stadtrat. Wir stellen sie in einer Serie vor. Heute: Alwin Jung.

Als die Sonne herauskommt und vom Wasser reflektiert wird, lässt es sich trotz niedriger Temperatur an diesem Tag Ende November aushalten am Gymnasiumsweiher in Königsbrunn. Alwin Jung sagt: "Das ist das nächste Naturschutzprojekt, das die Stadt angeht." Der 72-jährige Grünenpolitiker, der seit 1996 im Stadtrat sitzt, ist Referent für Umwelt, Natur, Klima und Energie. Damit ist er einer von einem Dutzend Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitikern mit einem solchen ehrenamtlichen Posten. Alle haben verschiedene Fachgebiete. Aber was ist ihre Aufgabe? Dieser Frage geht die Redaktion in einer Serie nach und stellt dabei alle Referentinnen und Referenten des Königsbrunner Stadtrats vor.

Referenten seien laut Satzung ein Bindeglied zwischen dem Stadtrat und den Bürgern, erklärt Jung. Ansprechpartner für ihr jeweiliges Fachgebiet also. Wissen die Königsbrunner das? Mit Umweltfragen kommen Bürger regelmäßig auf ihn zu, sagt Jung, der den Referentenposten seit 2020 innehat. "Sie rufen an und sagen: Mensch, da wird wieder ein Baum gefällt." Dann schaue er sich den Sachverhalt genauer an. Es erschrecke ihn, wie radikal Bauherren teilweise bei der Beseitigung von Bäumen vorgehen. Die Verwaltung lehne es in Königsbrunn aber zum Glück meist ab, wenn Menschen etwa fordern, dass ein öffentlicher Baum neben ihrem Grundstück gefällt werde, weil sie der Schatten oder das Laub störe. Jung leitet als Referent auch das Umwelt-Kompetenz-Team: Zweimonatlich treffen sich Stadträte, Bürger und Verwaltung, um Themen aus dem Bereich zu besprechen.

