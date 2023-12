Am Donnerstag startet der Niklausmarkt in Königsbrunn

Bis zum Sonntag findet der Budenzauber vor der Eisarena heuer einen Tag länger statt. Es gibt wieder das Christkind-Postamt. Und der Nikolaus kommt vorbei.

Vom 7. bis 10. Dezember veranstaltet die Stadt Königsbrunn wieder den traditionellen Niklausmarkt. Diesmal wird schon am Donnerstag gestartet, sodass an vier Tagen zwischen Eisarena und Infopavillon 955 vorweihnachtliche Stimmung herrscht. Nicht nur der Nikolaus hat so manche Überraschung dabei.

Berge an Schnee haben die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs auf dem Gelände zwischen Infopavillon 955 und Eisarena für den Niklausmarkt beiseite geräumt. Foto: Ulrike Reschke, Stadt Königsbrunn

Eröffnet wird der Niklausmarkt am Donnerstag um 17 Uhr mit dem Einzug der Kinder aus dem Kindergarten St. Michael und Bürgermeister Franz Feigl. Für unterhaltsame Umrahmung sorgt an allen vier Tagen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik und Tanz. In dem großzügigen und stimmungsvoll beleuchteten Marktbereich sind auch Glühwein, herzhafte und süße Leckereien geboten. An den Ständen werden nützliche sowie dekorative Geschenkideen verkauft. Dazu kommen noch der Hobby-Künstlermarkt sowie die Tombola und der große Adventskalender des Hilfsfonds, die im Infopavillon 955 zu finden sind.

Rahmenprogramm 1 / 4 Zurück Vorwärts Donnerstag, 7. Dezember 17 bis 18 Uhr: Einzug mit Kindern des Kindergartens St. Michael und Eröffnung durch Bürgermeister Franz Feigl und den Niklaus mit Gaben für die Kinder 18.15 bis 18.30 Uhr: Chor-AG Grundschule Süd mit Weihnachtsliedern 18.45 bis 19.45 Uhr: Weihnachtliche Lieder von Herzenssang (Franziska Kühn) 19.45 bis 20.30 Uhr: Königsbrunner Lumpenbacher

Freitag, 8. Dezember 17 bis 17.30 Uhr: St. Johannes Kindergarten 17.45 bis 18.30 Uhr: Stadtjugendorchester 18.45 bis 19.45 Uhr: Seemannschor Königsbrunn: „Maritime Weihnachtslieder“ 20 bis 20.45 Uhr: „Die Tottis“ mit Weihnachtshits 21 Uhr: "X-Mas-Rock-Aftershow-Party", Jugendfreizeitstätte Matrix, Alter Postweg 2

Samstag, 9. Dezember 16 bis 16.30 Uhr: CCK Kinder- und Jugendshowtanz 16.30 bis 17.30 Uhr: Weihnachtliche Lieder von Herzenssang 17.30 bis 18.15 Uhr: Evang. Posaunenchor „Adventliche Weisen“ 18.30 bis 19.15 Uhr: Seemannschor Königsbrunn: „Maritime Weihnachtslieder“ 19.15 bis 20 Uhr: Duo Grenzenlos: die größten Weihnachtshits 20 bis 20.45 Uhr: Salvatore e Rosario: „Deutsch-Italienische Weihnacht“

Sonntag, 10. Dezember 15.30 bis 16.15 Uhr: Tanzgalerie Kuschill 16.30 bis 17 Uhr: Musikalische Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei 17.15 bis 17.45 Uhr: Blasorchester Königsbrunn 18 bis 18.30 Uhr: Duo Grenzenlos und Salvatore e Rosario singen weihnachtliche Lieder mit den Kindern 18.45 bis 19.45 Uhr: „Die Tottis“: Weihnachtshits



Postamt, Märchenzelt und Eselkutsche: Das ist auf dem Niklausmarkt in Königsbrunn geboten

Für die Kleinen öffnen das Christkindl-Postamt und die Märchenhütte wieder die Pforten. Beim Postamt dürfen Mädchen und Buben ihre Briefe und Wunschzettel für das Christkind einwerfen. Auf der städtischen Homepage www.koenigsbrunn.de gibt es dafür auch Wunschzettel-Vorlagen. Die Märchenhütte hat Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr sowie Freitag und Samstag bis 19.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist von 16.30 bis 18 Uhr Märchenzeit. Der Eintritt ist alle 30 Minuten möglich. Die Kinder dürfen auch mit der Eselkutsche fahren - Donnerstag, Freitag und Samstag ab 17.30, Sonntag ab 16.30 Uhr - und bekommen vom Nikolaus und dem Christkind, die an allen Tagen auf dem Markt unterwegs sind, süße Überraschungen geschenkt. Am Sonntag gibt es dann um 15 Uhr in der Matrix das Moussong-Figuren-Theater "Hase und Igel".

Nikolaus und Engel sind auf dem Königsbrunner Niklausmarkt unterwegs und bringen den Kindern kleine Überraschungen mit. Foto: Anke Maresch, Stadt Königsbrunn

Geöffnet ist der Niklausmarkt vor der Eisarena am Donnerstag, 7., und Freitag, 8. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 9. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. (AZ)