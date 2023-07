Am östlichen Stadtrand von Königsbrunn wird dichter gebaut

Plus Bei der geplanten Erweiterung Königsbrunns in Richtung Osten sollten vor allem Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Nun gibt es wohl mehr Reihenhäuser.

Königsbrunn wächst. Platz dafür ist am östlichen Stadtrand. Nachdem im Frühjahr bereits beschlossen wurde, dass das Baugebiet vorerst etwas kleiner ausfallen wird, gibt es nun eine weitere Anpassung der Pläne. Der Stadtrat hat beschlossen, dass weniger Einzelhäuser entstehen als bisher vorgesehen. Dafür fällt die Bebauung dichter aus, die Grundstücke kleiner.

Grünen-Stadträtin Doris Lurz hielt die neuen Pläne für eine "starke Nachverdichtung" mit rund 50 Prozent mehr Gebäudeeinheiten. Für mehr Wohnraum müsse es aber auch mehr öffentliche Plätze im Grünen geben. Sie forderte mehr Bereiche mit Pflanzen um die Kita herum anstelle einer Erschließung von drei Seiten. Die Grünflächen seien auch als Versickerungsfläche nötig. Außerdem seien mehr Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche notwendig.