Am Rosenpark funkelt es wieder weihnachtlich

Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt am Rosenpark. Zum runden Geburtstag hat das Team des "Weihnachtsfunkelns" ein buntes Programm erstellt.

Die zehnte Ausgabe des "Weihnachtsfunkelns am Rosenpark" findet am kommenden Wochenende in Königsbrunn statt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause möchte das Team um Stadtrat Christian Toth wieder an die vergangenen Jahre mit Hunderten Besucherinnen und Besuchern bei ihrem Weihnachtsmarkt anknüpfen. Der Markt ist am Freitag und Samstag, 16. und 17. Dezember, jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet und am Sonntag, 18. Dezember, von 15 bis 20 Uhr.

Eröffnet wird der Markt am Freitag um 16 Uhr vom Kinderchor des Kindergartens St. Elisabeth und Bürgermeister Franz Feigl. Außerdem treten verschiedene Chöre und Tanzgruppen auf. Mit dabei sind der Königsbrunner Seemannschor, der Evangelische Posaunenchor, der Generationenchor und die Band "Ibiza". Außerdem zeigen Tänzer der Tanzgalerie Kuschill ihr Können auf der Bühne und jeweils um 17 und 18 Uhr werden Weihnachtsgeschichten für Groß und Klein erzählt. (AZ)