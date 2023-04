Am Samstag wird beim STAC-Festival in der Matrix gerockt

Rock, Pop und Metal gibt es am 22. April beim STAC-Festival für Bands in Königsbrunn zu hören. Die Redaktion verrät musikalische Höhepunkte.

Das STAC-Festival für Bands am Samstag, 22. April, verspricht in der Matrix Königsbrunn wieder regionale Musik aus den Genres Rock, Pop und Metal.

Sieben Bands präsentieren sich live auf der Bühne der Matrix. Die Auftrittsreihenfolge wird vor Ort ausgelost. Mit dabei ist "John Gibson“ aus Klosterlechfeld mit Rock, Folk und Pop, die vier jungen Männer aus München von "Leaving Caroline“, "Roadstring Army“ aus Ulm, die Rock, Pop und Blues vereinen, die Alternativ-Metal-Band "Overclock“ aus Augsburg, die Rock-Boy-Band "Bloody Mainstreet“ aus Königsbrunn, das Newcomer-Trio "Raoul And The Band“ aus Augsburg und die fünf Münchner Musiker von "Southern Deimos“ mit Trash-Metal.

Beim STAC-Festival in Köngsbrunn rocken regionale Bands die Bühne. Foto: John De Vine (Archivbild)

Dass Raoul Pasculli von "Raoul And The Band" musikalisch talentiert ist, bewies er bei der Jubiläumsstaffel 2022 von " The Voice Kids". Der damals 14-jährige Augsburger rockte mit "Zitti E Buoni“ von der italienischen Rockband "Måneskin" die Bühne und holte sich dafür Zuspruch von allen Jurymitgliedern. Mit dem Erfahrungsschatz von The Voice Kids startete er im September vergangenen Jahres ein neues musikalisches Kapitel und gründet mit Papa Mauro Pasculli als Manager im Hintergrund "Raoul And The Band“. Das junge Trio präsentiert beim STAC-Festival eigene Songs und wird mit mächtigen Rocktönen ihr Publikum in den Bann ziehen.

Junge Musiker haben sich durch Schulband im Königsbrunner Gymnasium kennengelernt

Die fünf Bandmitglieder von "Bloody Mainstreet" haben sich über die Schulband im Gymnasium Königsbrunn kennengelernt, rasch gemeinsame Rock-Einflüsse von großen Bands wie "Guns'n'Roses" und "AC/DC" erkannt und sich vor einem halben Jahr zur eigenen Band formiert. Den Matrix-Probenraum nutzen die 13- bis 16-Jährigen regelmäßig und arbeiten neben Coversongs auch an eigenen Musikstücken. Luis, 15, ist mitunter der Songwriter, jedoch feilen und verfeinern die jungen Musiker gemeinsam die Musikstücke. Bei ihrem ersten großen Auftritt beim STAC-Festival präsentieren sie eher unbekannte Coversongs größerer Bands.

Leo (13), David (13), Luis (15) und Joe (14) von Bloody Mainstreet. Auf dem Foto fehlt Sänger Fabi. Foto: Helga Mohm

Nicht nur eine ausgewogene musikalische Mischung ist dem Organisator und Matrix-Eventmanager Thomas Walk gelungen, vielmehr auch die Mischung aus Newcomern und erfahrenen Musikern. Das ehrenamtliche STAC-Team lädt zum Feiern, Abrocken und entspanntem Beisammensein bei moderaten Preisen ein. Tickets gibt es bei den Bands oder an der Abendkasse für sechs Euro. Einlass ab 17 Uhr, die Liveauftritte beginnen um 17.30 Uhr in der Matrix in Königsbrunn, Alter Postweg 2. Ende ist gegen Mitternacht.

2020 stand das STAC-Festival vor dem Aus

Dass das STAC-Festival wieder eine feste Größe im Königsbrunner Veranstaltungskalender ist, verdanken die Organisatoren einer Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2020. Finanziell sah es nämlich kurz nach dem Umzug nach Königsbrunn alles andere als rosig aus. Als 2019 das Reese-Theater schloss, verlor das STAC-Festival einen langjährigen Veranstaltungsort. Ein Dreivierteljahr suchte das Team damals nach einer Alternative und investierte die gesamten Ersparnisse in einen Neustart. Dann kam auch noch die Corona-Krise und die Festival-Organisatoren um Thomas Walk mussten sämtliche Veranstaltungen im Frühjahr 2020 absagen. Durch die daraus resultierenden finanziellen Verluste stand das STAC vor dem Aus. Nach Wochen voller Bangen die erlösende Nachricht: Die Crowdfunding-Kampagne zur Rettung des Festivals war erfolgreich. 100 Prozent der veranschlagten Summe von 8000 Euro wurden erreicht und so die Zukunft des Kulturevents gesichert.