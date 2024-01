Königsbrunn

26.01.2024

Ampel in Königsbrunn hat sich in den ersten 100 Tagen bewährt

Plus Immer wieder krachte es über Jahrzehnte an der Kreuzung Lechstraße/Blumenallee/Benzstraße in Königsbrunn - teils tödlich. Seit Monaten nun nicht mehr.

Von Sonja Diller

Mehr Sicherheit, speziell für Radfahrer und Fußgänger auf dem Weg zu den Naherholungsgebieten am Lech, haben sich die Königsbrunner lange gewünscht. Das hat mit der Inbetriebnahme der neuen Ampel an der Kreuzung der Lechstraße mit der Blumenallee und der Benzstraße im Herbst 2023 wohl auch geklappt.

Seit 100 Tagen steht die bedarfsgesteuerte Anlage. Seitdem hat es dort nicht gekracht, bestätigte auf Nachfrage Wolfgang Feigl von der zuständigen Polizeiinspektion in Bobingen. Immer wieder hatte es an der Kreuzung schwere Unfälle gegeben. Zuletzt erlitt Ende 2022 ein Radfahrer tödliche Verletzungen. Schon 1998 starb bei einem Unfall ein junges Mädchen. Heute muss niemand mehr hektisch versuchen, zwischen den schnell herannahenden Fahrzeugen über die Straße zu kommen. Nach kurzem Warten schaltet die Ampel nach Anforderung auf Grün und erlaubt die sichere Querung. Durch das separate Linksabbiegersignal können sich auch die Autofahrer entspannen.

