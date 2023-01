Ampeln und Sportgeräte: Königsbrunns Stadtrat diskutiert über neue Projekte

Plus Die großen Zahlen stehen fest, doch die Räte durften noch Wünsche für den kommenden Haushalt äußern. Dabei wurde nochmals über die Lechstraße diskutiert.

Lange plagten sich Königsbrunns Bürgermeister und Kämmerer mit Sorgen, ob sie einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren könnten. Dank höherer Schlüsselzuweisungen und sinkender Stromkosten sind diese Probleme verflogen, sodass sogar noch etwas Raum für zusätzliche Wünsche bleibt. In der Stadtratssitzung am Dienstagabend wurden diese Wünsche besprochen. Genehmigt wurde die Umsetzung eines lange beschlossenen Projekts. Hitzig diskutiert wurde nochmals über die Lechstraße.