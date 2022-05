Königsbrunn

vor 32 Min.

An der alten B17 entstehen mehr als 130 Wohnungen

Der geplante Neubau an der Ilseseekreuzung in Königsbrunn, hier als Modell, bietet Platz für 88 Wohnungen.

Plus Zwei Wohnbau-Projekte werden an der alten B17 in Königsbrunn geplant. Während ein Projekt im Bauausschuss viel Lob erhält, gibt es für das andere deutliche Worte.

Von Adrian Bauer

Am Rand der alten B17 soll Königsbrunn in den kommenden Jahren ein deutlich städtischeres Gesicht bekommen. Alte Hofstellen und kleine Gebäude weichen großen Wohnblocks, die Platz für mehr Menschen bieten. Mit zwei derartigen Projekten hat sich der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend befasst. Während ein Projekt allgemeine Zustimmung erhielt, wurde das andere mit deutlichen Worten abgelehnt.

