An der Guldenstraße in Königsbrunn verschwindet ein Schandfleck

Vom verfallenen Bürogebäude in der Guldenstraße ist nur noch ein Haufen Schutt übrig. An seine Stelle soll ein Park-and-ride-Parkplatz treten.

Plus Das verfallene Bürogebäude auf dem Hochtiefgelände in Königsbrunn ist fast vollständig verschwunden. Der Abrissunternehmer erklärt, wie viel Arbeit dafür nötig ist.

Viele Jahre lang haben die Menschen in Königsbrunn mit dem Anblick des verfallenden Bürogebäudes an der Guldenstraße gelebt. Jetzt haben die Bagger der Königsbrunner Firma Hafner Baumgartl das Haus innerhalb weniger Wochen abgerissen. Was letztlich schnell vonstattenging, habe hinter den Kulissen einiges an Vorarbeit gefordert, sagt der Firmenchef.

