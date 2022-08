Königsbrunn

06:00 Uhr

An der Lechstraße in Königsbrunn kommt wohl kein Fußgänger-Tunnel

Plus Die Diskussion um eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer an der Lechstraße in Königsbrunn bekommt eine neue Richtung. Grund dafür sind Unfälle in jüngster Zeit.

Von Adrian Bauer

Die Kreuzung der Lechstraße mit Blumenallee und Benzstraße hat in den vergangenen Monaten einige Schlagzeilen gemacht. Nicht nur, dass ein engagierter Bürger dort eine Lösung für eine sichere Querung für Radfahrer und Fußgängerinnen fordert, sondern auch durch Unfallberichte. Dass in den vergangenen Monaten mehrmals Linksabbiegende mit Autos auf der Umgehungsstraße zusammengestoßen sind, gibt der Diskussion um die richtige bauliche Lösung eine ganz neue Richtung. Denn jetzt kommen zwei klassische Lösungen für Kreuzungen wieder ins Spiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen