Angebliche Unfallflucht in Königsbrunn

In Königsbrunn rückte die Polizei am Donnerstag wegen einer Unfallflucht an.

In der Simperstraße in Königsbrunn meldete am Donnerstag ein junger Radfahrer eine Unfallflucht. Es bestehen aber Zweifel am Tathergang.

Am Donnerstag meldete gegen 14 Uhr ein Radfahrer der Polizei eine Unfallflucht in der Simpertstraße in Königsbrunn. Vor Ort wurde ein verletzter Radfahrer angetroffen. Der 20-jährige Königsbrunner sei mit seinem Fahrrad die Simpertstraße in Richtung Süden gefahren. Dort sei er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und gestürzt. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt, das weiße Damenrad war nicht mehr fahrbereit - der Vorderreifen komplett verbogen. Laut der Polizei bestehen allerdings Zweifel am Tathergang. Bei dem beteiligten Auto soll es sich um einen silbernen Opel Insignia gehandelt haben. Zeugen, die das Unfallgeschehen oder auch den Radfahrer mit dem weißen Damenrad in der Simpertstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter 08234/96060 zu melden. Eine etwa 40-jährige Zeugin wird gesucht Eine etwa 40-jährige Dame mit einem dunklen Lastenrad, die sich unmittelbar vor dem Unfall im Bereich eines Gehwegs auf Höhe der Simpertstraße 56 mit dem Radfahrer unterhalten hat, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Bobinger Polizei zu melden. (AZ)

