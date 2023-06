Anonymer Spender macht Brunnenbau möglich

Im Benin hat das Dorf Gbodoho nun einen eigenen Tiefbrunnen. Möglich machte das vor allem die großzügige Spende eines Königsbrunners.

Die gemeinnützige Organisation „KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e. V.“ kann einen weiteren Projekterfolg vermelden. Das Dorf Gbodoho mit seinen 3400 Einwohnern, das sich in der Mitte Benins befindet, konnte nun seinen eigenen Tiefbrunnen einweihen. Nach einer Bauzeit von knapp vier Wochen wurde der Tiefbrunnen mit Handpumpe in Betrieb genommen. Der Förderantrag wurde von der gemeinnützigen Organisation "HT Benin" eingereicht.

Königsbrunner Bürger spendet viel Geld

Die Baukosten betrugen 5500 Euro, den größten Teil der Bausumme spendete ein Königsbrunner Bürger, der jedoch unbenannt bleiben möchte. KfBiA-Vorsitzender Siegfried Hertlen bedankt sich bei dem großzügigen Spender, der dazu beigetragen hat, die Not in dem Dorf etwas zu lindern. Wer die Projektarbeit der Königsbrunner Brunnenbauer unterstützen möchte, kann sich bei Siegfried Hertlen unter Telefon 08231/88918 melden. (AZ)