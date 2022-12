Ansprechpartnerin für Geflüchtete in Königsbrunn darf weiterarbeiten

Nina Shifner hilft Menschen mit Migrationshintergrund, sich in Königsbrunn zurechtzufinden. Jetzt hat der Hauptausschuss entschieden, dass sie damit weitermachen darf.

Hilfe für Geflüchtete nimmt in Königsbrunn weiterhin einen großen Stellenwert ein. Ein Baustein bei dieser Hilfe war die Arbeit von Nina Shifner, die den Menschen als Ansprechpartnerin beim Mehrgenerationenhaus zur Verfügung steht. Jetzt entschied der Hauptausschuss des Stadtrats, ob dieser Minijob weiter finanziert wird.

"Im Moment sind 180 Flüchtlinge aus der Ukraine in Königsbrunn privat untergebracht", berichtete Bürgermeister Franz Feigl in der jüngsten Sitzung. Zudem gebe es eine Gemeinschaftsunterkunft. Dass die private Unterbringung bei Verwandten oder bei hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern keine Dauerlösung sein könne, leuchte ein. Das Sozialbüro helfe dabei, eine eigene Wohnung und Arbeit zu finden. Eine Hürde seien dabei oft die fehlenden Sprachkenntnisse.

Königsbrunns Bürgermeister genehmigte Minijob für vier Monate

Im Sommer sei die Leiterin des Sozialbüros Ramona Markmiller auf ihn zugekommen mit dem Vorschlag, die aus Kirgisien stammende Ärztin Nina Shifner, die sie bei ihrer Arbeit kennengelernt hatte, für die Beratung von Geflüchteten einzustellen. Da es dabei nur um einen Minijob mit fünf Stunden Arbeitszeit pro Woche gehen sollte, konnte Feigl einen befristeten Arbeitsvertrag für vier Monate genehmigen. Über eine längere Beschäftigung sollte nun im Ausschuss abgestimmt werden.

Shifner stellte sich und ihre Arbeit dem Gremium vor. Zweimal pro Woche stehe sie am Info-Point im Eingangsbereich des Mehrgenerationenhauses allen Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten für Fragen zur Verfügung. Sie habe in ihrer Heimat studiert, in Moskau promoviert und anschließend in der Forschung gearbeitet. Da in allen Teilen der ehemaligen Sowjetunion Russisch mindestens als Zweitsprache gesprochen wird, könne sie Menschen aus diesem Teil der Welt als Übersetzerin dienen. Sie selbst spricht Deutsch, weil sie ihrem deutschen Mann schon 2013 nach Deutschland gefolgt ist.

Ausschuss erlaubt Nina Shifner, ihre Arbeit fortzusetzen

Sie helfe bei Alltagsfragen, von der Anmeldung im Kindergarten bis zur Anerkennung von Berufsabschlüssen, und beim Ausfüllen von Formularen. Hinzu komme die Vermittlung an zuständige Fachberatungsstellen. Im Oktober veranstaltete sie einen gut besuchten Info-Abend zum Thema Wohnen, am 9. Dezember folgt ein zweiter Abend zum Thema Arbeitssuche.

Sprecher aller Fraktionen im Stadtrat bedankten sich bei Shifner für ihre Arbeit, die für die Stadt wichtig und ihr offensichtlich eine Herzensangelegenheit sei. Der Beschluss, Shifner befristet für das ganze Jahr 2023 zu beschäftigen, fiel einstimmig.