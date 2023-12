Auf dem Friedhof in Königsbrunn gibt es bald mehr Haine für Urnen

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Königsbrunn präsentiert das Konzept zur Weiterentwicklung ihres Friedhofs. Über einige Punkte wird noch diskutiert.

Der evangelische Friedhof, etwa 300 Meter westlich der Johanneskirche gelegen, wird in den nächsten Jahren in einigen Bereichen sein Erscheinungsbild Schritt für Schritt verändern. Das Konzept dafür stellten Pfarrer Ernst Sperber und Landschaftsarchitekt Manfred Schachenmayr am Mittwochabend im Gemeindezentrum vor. Mit der Weiterentwicklung von Königsbrunns ältestem Friedhof, geschaffen 1848, so erläuterte Sperber, hatte sich der Kirchenvorstand in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt. Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten beginnen.

Beibehalten wird – mit einigen Veränderungen – die markante Allee von der Johanneskirche zur Aussegnungshalle. Da die um 1951 gepflanzten Birken den Klimawandel schlecht vertragen, werden sie nach und nach durch Pappeln mit ähnlichem Erscheinungsbild ersetzt. „Der Weg durch die Allee bietet auch Zeit für Besinnung“, so Schachenmayr. Im Friedhof führt sie zu einem „Platz der Mitte“, gestaltet mit Spiral-Muster aus Natursteinen, und kommt kurz vor der Aussegnungshalle an einen „Brunnenplatz“. Dort wird der Brunnen vom Martin-Luther-Haus, eine stilisierte Kreuzblume, in einigen Monaten eine neue Heimat finden. Hier wie auch an den im Friedhof verteilten neuen Wassertrögen werden Sitzbänke Möglichkeit zum Aufenthalt bieten.

Geplant ist ein Bereich für Sternenkinder und eventuell einer für Haustiere

In der nordöstlichen Ecke des Friedhofs ist ein Bereich für Sternenkinder – Kinder, die vor oder kurz nach ihrer Geburt verstorben sind – vorgesehen. Der könnte eher farbenfroh gestaltet werden. Schachenmayr deutete auch die Möglichkeit an, südlich des Aussegnungsgebäudes einen Bereich für die Bestattung von Haustieren vorzusehen. „Hierzu gehen die Meinungen im Kirchenvorstand aber noch auseinander“, betonte Pfarrer Sperber.

Der evangelische Friedhof in Königsbrunn stand ganz im Mittelpunkt des Informationsabends, von links: Manfred Schachenmayr, Manfred Kosch, Franz Feigl und Ernst Sperber. Foto: Hermann Schmid

Auf den deutlichen Trend hin zu Urnenbestattungen reagiert die Kirchengemeinde mit mehreren unterschiedlich gestalteten Bereichen nahe der südlichen Mauer: Hier sollen ein Baumhain, neue Urnenwände, ein Rosenhain mit Lavendel, ein Streuobsthain und ein Grabbaum entstehen. Für Pfarrer Sperber ist grundsätzlich wichtig, dass immer auch der Name des Bestatteten festgehalten wird – sei es auf einer Platte über der Urne, sei es wie am Grabbaum auf einer Metalltafel an der nahen Mauer.

Für die Umsetzung sind höhere Friedhofsgebühren nötig

Bürgermeister Franz Feigl bestätigte in einem kurzen Grußwort, dass auch im städtischen Friedhof der Trend zu Urnenbestattungen deutlich spürbar sei. Wenn dort mehrere benachbarte Familiengräber aufgelassen werden, dann halte man den Bereich bewusst frei, um später dort Urnengräber anzulegen. Diese erfordern allerdings einen hohen Pflegeaufwand. Und da sich kommunale wie kirchliche Friedhöfe aus ihren Einnahmen tragen müssten, wirke sich das auf die Friedhofsgebühren aus. Die Stadt hat ihre vor kurzem erhöht, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde werde zum 1. Dezember nachziehen, kündigte Pfarrer Sperber an.

Hier ist der Eingang zur Leichenhalle des evangelischen Friedhofs in Königsbrunn zu sehen. Foto: Hermann Schmid

Über die Kosten für die Umsetzung der Pläne wollte er noch nicht sprechen. Dies werde man nur in Etappen realisieren können, eventuell seien auch Spendenaufrufe sowie „Hand- und Spanndienste“ von Gemeindemitgliedern, so wie in alten Zeiten, nötig. Von Zuhörern war vor allem Zustimmung zu den Plänen zu hören.