Königsbrunn

18:45 Uhr

Auf der Rathauswiese in Königsbrunn sollen Wohnungen entstehen

Auf dieser Brachfläche könnten in wenigen Jahren fünf neue Wohnblocks entstehen. Die nötigen Grundstücke können jetzt gekauft werden.

Plus Die Rathauswiese soll ein zentraler Baustein des neuen Zentrums für Königsbrunn werden. Gebaut wurde bislang nichts, das könnte sich aber schon bald ändern.

Von Adrian Bauer

Die Rathauswiese gibt derzeit ein recht trostloses Bild ab: blattlose Buschgerippe auf grauem Kies, Parkplätze, Parkplatzzufahrten und Lagerflächen für die Baustelle auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Was einmal das Prunkstück des neuen Königsbrunner Zentrums werden sollte und soll, erinnert heute eher an einen tristen Hinterhof, den man gerne vor Besuchern versteckt. Das könnte sich allerdings in recht naher Zukunft ändern.

