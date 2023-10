Auffahrunfall in Königsbrunn: Frau wird leicht verletzt

In Königsbrunn ist am Mittwoch eine 23-jährige Fahrerin einer 41-Jährigen aufgefahren. Ihr Auto wurde gegen ein Verkehrsschild geschleudert.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch um 16.40 Uhr in der Lechstraße in Königsbrunn. Eine 41-jährige Frau war auf der Lechstraße in westliche Richtung unterwegs und wollte nach links in die Weidenstraße abbiegen. Wegen des entgegenkommenden Verkehrs musste sie anhalten.

Eine 23-Jährige war zu diesem Zeitpunkt in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Sie übersah das wartende Fahrzeug und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das vordere Fahrzeug zusätzlich gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Die 41-jährige Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. (AZ)