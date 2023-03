Aufmerksamer Zeuge verfolgt flüchtende Autofahrerin

In Königsbrunn hat am Mittwoch ein unbeteiligter Zeuge die Unfallflucht einer 39-Jährigen geklärt, indem er die Polizei zu ihr führte.

Zivilcourage hat ein 39-jähriger Mann als Zeuge eines Verkehrsunfalls in Königsbrunn bewiesen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch um 16.50 Uhr: Eine 39-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Augsburger Straße in östlicher Fahrtrichtung unterwegs und wollte nach rechts in die Wertachstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die durch einen Grünpfeil an der Ampel geregelte Vorfahrt einer 60-jährigen Autofahrerin, die aus der Gegenrichtung kam und nach links in die Wertachstraße abbiegen wollte.

Zeuge führt die Polizeistreife zur Unfallverursacherin

Nach dem Zusammenstoß fuhr die Unfallverursacherin einfach weiter, wurde aber von dem 39-jährigen Zeugen verfolgt. Dieser informierte die Polizei Bobingen und führte die Streife letztendlich zum Standort der flüchtigen Fahrerin in der Walchenseestraße. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei schätzt den an beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschaden auf 4000 Euro. (AZ)