Auftaktveranstaltung zur Energiekarawane in Königsbrunn

Heuer wird die Beratungskampagne "Energiekarawane" wieder in Königsbrunn durchgeführt. Informationen gibt es bei der Auftaktveranstaltung am Freitag.

Die "Energiekarawane" ist eine Beratungskampagne, bei der unabhängige Energieberater zur neutralen energetischen Beratung von Hausbesitzern in ein bestimmtes Wohnquartier kommen. Bereits 2016 und 2018 wurde die Aktion im Auftrag der Stadt Königsbrunn durchgeführt.

Zur Auftaktveranstaltung „Energiekarawane 2023“ lädt die Abteilung Energieeffizienz und Klimaschutz der Königsbrunner Stadtverwaltung am Freitag, 16. Juni, um 15 Uhr in die Grundschule Nord, Lerchenstraße 21, ein. Diesmal ist der Bereich zwischen Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, Heidestraße, Egerländer Straße und Raiffeisenstraße an der Reihe. Zur Auftaktveranstaltung sind alle interessierten Bürger eingeladen, die sich über das Thema informieren möchten, auch wenn sie nicht in dem genannten Bereich wohnen.

Individuelle Beratung zuhause möglich

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Franz Feigl werden Anna Schmid, Fachbereich Mobilität und Klimaschutz im Landratsamt, sowie Harro von Dunker aus der städtischen Abteilung Energieeffizienz und Klimaschutz das Projekt und die Energieberater vorstellen. Noch bis zum 21. Juli können die Haushalte, die auch persönlich angeschrieben wurden, eine kostenfreie, individuelle Beratung eines qualifizierten Energieberaters bei sich zu Hause in Anspruch nehmen. (AZ)