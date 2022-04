Aus der neuen Schaffnerbruck bei Königsbrunn wird ein ganzer Wanderweg

Plus Es ist alles ein Stückchen größer und teurer geworden als beabsichtigt. Doch jetzt bekommen die Königsbrunner ihre neue Lochbachbrücke und einen Spazierweg dazu.

Eigentlich sollte es nur ein Ersatzbau für eine abgerissene uralte Brücke werden. 20.000 Euro wollte der Königsbrunner Stadtrat dafür maximal aus dem Stadtsäckel zahlen. Immerhin liegt die Schaffnerbruck, wie der Steg im Volksmund heißt, nicht einmal auf städtischer Flur, sondern gehört zum Gebiet der Gemeinde Merching. Doch weil die Baukosten immer teurer wurden, entschied man sich für eine große Lösung und plante gleich einen neuen Rundweg für Spaziergänger mit dazu. Jetzt hat der Stadtrat das 250.000 Euro teure Projekt abgesegnet.