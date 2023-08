Auseinandersetzung an der Endhaltestelle

In Königsbrunn sind zwei Männer aneinandergeraten. Jugendliche haben die Polizei verständigt.

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen zwei Bekannten zu einem Streit, der sich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelte. Zwei aufmerksame Jugendliche haben die Streitigkeiten an der Endhaltestelle in Königsbrunn beobachtet und sofort die Polizei verständigt. Noch bevor die Beamten eintrafen, ergriff einer der etwa 50 Jahre alten Männer die Flucht. Mit Hilfe der Beschreibung der Zeugen konnte er jedoch noch im Umfeld ausfindig gemacht und kontrolliert werden.

Der Grund für den Streit bleibt wohl ungeklärt. Die beiden Männer verweigerten jegliche Aussagen zum Tathergang. Die leichten Blessuren wurden vom ebenfalls verständigten Rettungsdienst erstversorgt. (AZ)