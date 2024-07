Ausgelassene Stimmung beim Sommerfest des Gartenbauvereins

Das Wetter passte: Bei strahlendem Sonnenschein eröffneten der Vorsitzende des Vereins für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn, Wilhelm Terhaag, und sein Stellvertreter Roland Neider das Sommerfest. Die beiden freuten sich, dass sie Bürgermeister Franz Feigl und den Kreisvorsitzenden des Gartenbauvereins, Paulus Metz, Bürgermeister aus Stadtbergen, begrüßen konnten.

Der „Augsburger Franzl“ sorgte mit seiner Musik für gute Laune in den gut gefüllten Reihen. Am Spätnachmittag tanzten die Gäste ausgelassen zu seiner Musik. Anneliese Hackl vom Gastro-Team hatte mit ihrer Mannschaft alle Hände voll zu tun, dass die gespendeten Kuchen ausgegeben werden konnten. Ab 16 Uhr bereiteten die Grillmeister Klaus Weissinger und Franz Schneider leckere Schmankerl vom Grill zu. Uwe Geipel versorgte die Gäste aus der Gemüsepfanne und mit gespendeten Salaten. Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten. Petra Zeininger-Benning vom Kinder und Jugendteam des Vereins schminkte die Kinder mit künstlerisch aufgemalten Masken. Eine besondere Rarität bot die Kräuterpädagogin Tanja Wüst vom Gartenbauverein mit ihren selbst kreierten Cocktails an.

Regenschauer hält Königsbrunner nicht vom Feiern ab

Die Gäste konnte auch ein kurzer Schauer nicht erschrecken und sie feierten, bei sommerlichen Temperaturen, ausgelassen bis in die Nacht. Nachdem für die späte Nacht noch Gewitter angesagt waren, mussten die Helfer Werner Rittel, Roland Schwab, Peter Kurtz, Jürgen Wüst, Fritz Loibl und Holger Rebele die Tische und Bänke und Zelte abbauen. Die fleißigen Hände von Gerlinde Sichert, Anneliese Pfaff, Ute Hoffmann, Cornelia Kaphanke und Claudia Neider spülten und beseitigten die Spuren des Festes im Vereinsheim. Zufrieden aber geschafft gingen die Helfer dann nach Hause. Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Kuchen- und Salatspendern ohne deren Hilfe die Gäste nicht mit den leckeren Speisen verwöhnt werden konnten.