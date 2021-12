Königsbrunn

Ausgezeichnete Architektur: Zwei Königsbrunner wollen die Zukunft bauen

Plus Stefan Degle und Andreas Matievits haben den Architektur-Oscar gewonnen. Sie setzen auf Holz und Nachhaltigkeit - zum Beispiel bei der "Alten Liebe" im Bismarckviertel.

Von Adrian Bauer

Ihr erster Thomas-Wechs-Preis war für Stefan Degle und Andreas Matievits ein Türöffner, der ihnen viele Projekte einbrachte. Die zweite Auszeichnung mit dem bedeutendsten schwäbischen Architekturpreis war für die Inhaber des Büros 17A-Architektur in Königsbrunn eine besondere Überraschung. Denn das Projekt, die Umgestaltung eines Fahrradladens im Bismarckviertel in Augsburg zur neuen Heimat des Restaurants "Alte Liebe", war im Vergleich zu einigen Konkurrenten eher zurückhaltend. Doch in dem Projekt stecken viele Aspekte, die den Architekten wichtig sind und von denen sie hoffen, dass sie sich in der Baubranche stärker durchsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

