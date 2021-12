Auswärtsniederlage für den EHC Königsbrunn nach schwachem erstem Drittel

Plus Das Eishockey-Team aus Königsbrunn verliert das Auswärtsspiel gegen die "Sharks" des ESC Kempten. Nach einem frühen Rückstand fand es erst spät ins Spiel.

Mit 5:7 hat der EHC Königsbrunn das Auswärtsspiel gegen die "Sharks" des ESC Kempten verloren. Dabei mussten die Brunnenstädter einem frühen Rückstand hinterherrennen. Beide Mannschaften konnten die Partie mit 19 Feldspielern und 2 Goalies bestreiten, Königsbrunn trat ohne den finnischen Neuzugang Joonas Huivonen an. Dieser hatte sich im ersten Training verletzt und wurde geschont.