Auszeichnung für die Fledermausstation auf Gut Morhard

Die Fledermausstation auf Gut Morhard in Königsbrunn gehört zu den Gewinnern beim Bayerischen Biodiversitätspreis. Das Preisgeld soll ins Projekt investiert werden.

Die Fledermausstation Königsbrunn hat den Bayerischen Biodiversitätspreis gewonnen. Der Preis des Bayerischen Naturschutzfonds stand unter dem Motto „Tiere der Nacht – Nachtleben in der Natur“. Weil das Motto perfekt zur Fledermausstation auf Gut Morhard passt, bewarben sich die drei Trägervereine Fledermausschutz Augsburg, Tierschutzverein Augsburg und Umgebung und Freundeskreis Dr. Heinz Fischer Sammlungen gemeinsam und wurden unter 39 Bewerbungen als Preisträger ausgewählt.

Umweltminister Thorsten Glauber überreichte die Auszeichnung an Claudia Weißschädel, Vorsitzende des Fledermausschutz Augsburg. Mit dem Bayerischen Biodiversitätspreis 2022 soll das Bewusstsein für den Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume gestärkt und das Engagement für dieses Anliegen anerkannt werden. "Der Preis ist eine große Ehre und eine tolle Anerkennung für unsere ehrenamtliche Arbeit für die Station. Ein großes Dankeschön an alle, die bei der Planung und dem Bau der Station, der Entwicklung der Umweltbildung in und rund um die Station, bei der Pflege der Tiere und den jährlichen Veranstaltungen auf Gut Morhard aktiv waren und sind", sagte Weißschädel.

Fledermausstation in Königsbrunn wird mit dem Preisgeld ausgebaut

Der Naturschutzfonds würdigte das Königsbrunner Projekt als erfolgreiche Kooperation aus drei ehrenamtlich tätigen Vereinen: "Die Fledermausstation verbindet den klassischen Arten- und Tierschutz hervorragend mit der Umweltbildung durch das Erleben von kaum zugänglichen nachtaktiven Arten unserer Heimat." In der Fledermausstation Königsbrunn auf Gut Morhard besteht die Möglichkeit, die Tiere in einem Schauraum zu erleben. Der „Pflegebereich“, wo kranke Tiere aufgepäppelt werden, ist räumlich, optisch und akustisch vom „Erlebnisbereich“ abgetrennt. Mittels Kameraaufnahmen findet eine Übertragung in den Schauraum statt. Durch begleitende Umweltbildung werden Wissen und Begeisterung für Fledermäuse vermittelt.

Für Heinz Paula, Vorsitzender des Augsburger Tierschutzvereins und Trägerverein von Gut Morhard, ist klar: „Die enge Kooperation unserer Vereine ist ein Gewinn – für die heimische Natur, die einzelnen Fledermäuse und natürlich alle unsere großen und kleinen Besucherinnen und Besucher. Gemeinsam retten wir Tiere und klären auf. Die Würdigung bestärkt uns im Tun.“ Das mit dem Preis verbundene Preisgeld von 1000 Euro wird für den weiteren Ausbau des Angebots um die Station verwendet werden. (AZ)