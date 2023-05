Königsbrunn

Auto angefahren: Vom Verursacher fehlt jede Spur

Die Polizei sucht Zeugen: In Königsbrunn hat ein Unbekannter einen geparkten BMW angefahren,

Ein weißer BMW ist in Königsbrunn an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden, als er in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße abgestellt war.

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug einen geparkten weißen BMW angefahren und ist geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 16. Mai, zwischen 7.50 und 13.15 Uhr in Königsbrunn in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße auf Höhe der Hausnummer 74. Die rechte Autoseite des BMW wurde beschädigt, der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion bittet Personen, die etwas beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/96060. (AZ)

