Auto überschlägt sich auf der B17 bei Königsbrunn: Fünf Leichtverletzte

Aus noch ungeklärter Ursache hat sich ein Auto auf der B17 bei Königsbrunn überschlagen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder.

Bei einem Unfall auf der B17 bei Königsbrunn sind am Freitagabend fünf Personen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, war ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 17.45 Uhr auf der linken Spur in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs. Dort bremste er aus noch ungeklärter Ursache ab, das Auto geriet ins Schleudern und kam in der Böschung am rechten Fahrbahnrand auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und seine vier Mitfahrer konnten sich eigenständig aus dem Wagen befreien. Zwei der Insassen waren nach Informationen der Polizei Kinder. Die Leichtverletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Die rechte Spur war bis 19.15 Uhr gesperrt, es staute sich bis zur Anschlussstelle Königsbrunn-Süd. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Freitagabend noch keine Auskunft geben. (ida)