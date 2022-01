Königsbrunn

Autofahrer fährt in Königsbrunn einen Jogger an

In Königsbrunn verletzte ein Autofahrer einen Jogger, der die Straße überqueren wollte.

Eine abendliche Joggingrunde nahm für einen Mann in Königsbrunn ein schmerzhaftes Ende. Der Mann lief am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem Fußweg entlang der Egerländerstraße stadtauswärts. An der Einmündung der Karwendelstraße wurde er aber von einem Auto erfasst und zog sich leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei berichtet, hatte der Autofahrer an der Fußgängerfurt an der Einmündung zunächst angehalten. Den Jogger, der die Straße überquerte, sah der 55-Jähriger aber erst, als er wieder anfuhr und mit dem Mann zusammenstieß. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Läufer zur Behandlung ins Krankenhaus. (AZ)

