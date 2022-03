Autofahrer schlägt 16-jährigen Radler in Königsbrunn krankenhausreif

Ein Autofahrer fühlt sich in Königsbrunn offenbar von einem Radfahrer provoziert und schlägt so sehr auf ihn ein, dass der 16-Jährige ins Krankenhaus muss.

Wie die Polizei berichtet, fuhr am Donnerstag ein 16-Jähriger um 10.20 Uhr mit seinem Fahrrad freihändig in der Fuggerstraße in Königsbrunn. Ein Autofahrer fühlte sich dadurch offenbar behindert, sodass er den Jugendlichen überholte und diesen ausbremste. Anschließend stieg der Mann aus seinem Auto und schlug dem Radfahrer unvermittelt mit der Faust in das Gesicht.

Danach drohte er ihm noch weitere Schläge an, ehe er wieder in seinen Pkw stieg und sich in Richtung Blumenallee entfernte. Der Jugendliche erlitt durch den Schlag eine blutende Wunde an der Wange, welche später in der Uniklinik Augsburg genäht werden musste.

Mann greift 16-Jährigen in Königsbrunn an: Polizei sucht den Täter

Der flüchtige Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 60 bis 70 Jahre, ca. 170 bis 175 cm, breitere Statur aber nicht dick, grau-weiße Haare, mitteleuropäischer Typ, Brille mit einen dünnen hellbraunen Gestell, dunkler Fleck unter dem rechten Auge, sprach akzentfreies Deutsch.

Der Pkw des Täters hatte eine glänzende grün-türkise Farbe mit einer auffälligen orangefarbenen Leiste unterhalb der Heckscheibe. Das Fahrzeug soll etwa so lang wie ein Mercedes E-Klassen-Kombi, aber etwas höher gewesen sein. Möglicherweise handelt es sich um einen SUV. Zur Marke oder dem Kennzeichen konnte der Jugendliche keine Angaben machen. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefon 08234/9606-0. (AZ)