Autofahrer sitzt in Königsbrunn bekifft am Steuer

Ein Autofahrer verhält sich bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Königsbrunn auffällig. Ein Drogentest liefert die Bestätigung.

Die Polizei hat einen 18-jährigen Autofahrer in Königsbrunn bekifft am Steuer erwischt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag gegen 20 Uhr verhielt sich der junge Mann so auffällig, dass ein Drogentest angeordnet wurde.

Der Schnelltest ergab Hinweise auf den Gebrauch von THC. Der Autofahrer musste mit zur Blutentnahme. In seinem Wagen fand die Polizei außerdem noch eine kleine Menge Marihuana. (AZ)