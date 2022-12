Autofahrer und Fußgänger geraten in Königsbrunn in Streit

In einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte ein Streit zwischen zwei Fußgängern und den Insassen eines Autos. Auslöser waren verschiedene Ansichten zum Tempo.

Mit leichten Verletzungen für zwei Menschen endete eine Auseinandersetzung von vier Verkehrsteilnehmern in Königsbrunn. Wie die Polizei berichtet, waren zwei 61 Jahre alte Fußgänger am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Mozartstraße unterwegs, als sich ihnen ein Auto näherte. Aus Sicht der Spaziergänger war der Wagen zu schnell unterwegs. Das machten sie den 22 und 26 Jahre alten Insassen durch Handzeichen deutlich.

"Da der Pkw-Fahrer hierzu wohl eine andere Meinung hatte, hielt er an, in der Absicht, die Fußgänger zur Rede zu stellen", heißt es im Polizeibericht. Dieses "zur Rede stellen" mündete in wechselseitigen Körperverletzungen und Beleidigungen und den genannten leichten Verletzungen. Weil das Verhalten aller Beteiligten so gar nicht zu einem vernünftigen Zusammenleben im Straßenverkehr passt, müssen sie auch um ihre Führerscheine bangen. Denn in solchen Fällen prüfen auch die dafür zuständigen Behörden, ob die Aktion sanktioniert werden muss. (AZ)