Autofahrer verletzt Fußgänger in Königsbrunn

Bei einem Unfall in Königsbrunn hat sich ein Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen. Ein Autofahrer hatte den Mann offenbar übersehen.

Bei einem Unfall in Königsbrunn hat sich ein Fußgänger leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann am Samstag gegen 19 Uhr die Beethovenstraße überqueren, als er von einem Auto angefahren wurde. Dessen 58 Jahre alter Fahrer kam aus Richtung Süden auf der Haunstetter Straße heran und wollte in die Beethovenstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar den Fußgänger.

Unfall in Königsbrunn: Der angefahrene Mann wurde nur leicht verletzt

Glücklicherweise kam der Fußgänger bei dem Zusammenprall mit einer leichten Beinverletzung davon. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und konnte sofort wieder entlassen werden. (AZ)